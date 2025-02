Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gera und des Landeskriminalamtes Thüringen- Vollstreckung von zwei Haftbefehlen wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Thüringen (ots)

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera, Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurden ab dem Vormittag des 17.02.2025 durch das Landeskriminalamt Thüringen sowie mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen gegen 2 Beschuldigte im Alter von 30 und 56 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera durch das Amtsgericht Gera erlassene Haftbefehle vollstreckt. Für die Maßnahmen sind insgesamt 160 Polizeibeamte sowie drei Diensthunde im Einsatz. Die Beschuldigten wurden in den Mittagsstunden verhaftet und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Zeitgleich wurden in Leipzig, Krefeld und Düsseldorf Durchsuchungsbeschlüsse, mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln, vollstreckt. Die Durchsuchungen dauern noch an. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, seit 2022 bis 2025 mit Kokain, teilweise im zweistelligen Kilogramm-Bereich, einen umfangreichen Handel betrieben zu haben bzw. an derartigen Handelsgeschäften beteiligt gewesen zu sein. Einzelheiten zu den Taten können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden. Die Beschuldigten sind italienische Staatsangehörige und sollen der kalabrischen Mafia-Vereinigung Ndrangheta nahestehen. An den Ermittlungen waren auch verschiedene Zollfahndungsämtern beteiligt.

