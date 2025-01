Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Nach fast vier Jahrzehnten im Polizeidienst: LKA Thüringen verabschiedet Präsidenten

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Nach fast vier Jahrzehnten Engagement und Leidenschaft für die Sicherheit des Freistaates Thüringen verabschiedete sich der Präsident des Landeskriminalamtes Thüringen, Jens Kehr, heute offiziell in den Ruhestand. Mit einem Festakt im Multifunktionsgebäude auf der Liegenschaft des LKA wurde seine langjährige Karriere in der Thüringer Polizei gewürdigt. Neben Vertretern der Landespolitik und Kollegen des Landeskriminalamtes Thüringen waren auch viele Weggefährten gekommen, um ihm zu danken und sein Wirken für den Freistaat Thüringen zu würdigen.

Jens Kehr trat 1987 als Seiteneinsteiger direkt in die Kriminalpolizei ein. Nach Stationen in den Landespolizeidirektionen und -inspektionen in Erfurt, Eisenach, Saalfeld oder Gotha, einem Abstecher ins Thüringer Innenministerium und einem Studium in Meiningen zum gehobenen und in Münster zum höheren Polizeivollzugsdienst, war er maßgeblich am Aufbau der Landespolizeidirektion beteiligt, welche er als Vizepräsident auch mitführte.

Als Präsident ins Landeskriminalamt Thüringen kam Jens Kehr im Oktober 2018. In seiner Amtszeit standen Themen wie der digitale Wandel in der Thüringer Polizei, die Öffnung des LKAs nach Außen und die Vernetzung der Polizeibehörden untereinander im Fokus. Der Thüringer Minister für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung, Georg Maier, erschien zum Festakt und ließ es sich nicht nehmen, auf die gemeinsame Zeit mit dem scheidenden LKA-Präsidenten zurückzublicken: "Es war eine besondere Zusammenarbeit, bei der ich mich darauf verlassen konnte, dass der Laden läuft. [...] Es gab eine Vielzahl von Erfolgen und Ereignissen, die in die gemeinsame Amtszeit fallen. So zum Beispiel die Aushebung eines besonders großen Drogenlabors, die Bekämpfung im Bereich Organisierter Kriminalität, die Errichtung der Mordkommission und die Digitalisierung. [...] Das LKA ist hervorragend aufgestellt und hat einen tollen Chef gehabt."

Jens Kehr selbst blickte in seiner Abschiedsrede auf seine Zeit in der Thüringer Polizei allgemein und auf die letzten Jahre im Landeskriminalamt Thüringen zurück. Abschließend hielt er jedoch fest: "Ich gehe gern. Ich gehe vor allem jetzt gern, denn ich gehe in der Gewissheit, dass ich keine große Lücke hinterlasse, denn Sie sind alle noch da", erklärte er mit Blick auf das Auditorium.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand freut sich Jens Kehr darauf, mehr Zeit für Familie, Freunde und die zahlreichen sportlichen Hobbies zu haben, die in den letzten Jahren zu kurz kamen.

Die Nachfolge von Jens Kehr wird derzeit geregelt und es wird erwartet, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin des Präsidenten weiterhin auf die erfolgreiche Arbeit und die Werte des LKA aufbaut.

Original-Content von: Landeskriminalamt Thüringen, übermittelt durch news aktuell