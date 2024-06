Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub und Diebstählen, sowie Sachbeschädigungen

Lüdenscheid (ots)

Containerbrand

An der Handweiserstraße wurde Dienstagmittag der Inhalt eines Abfallbehälters in Brand gesetzt, Passanten löschten das Feuer mit Wasser. Bei Hinweisen nimmt sie die Polizei Lüdenscheid unter 02352 90990 entgegen. (lubo)

Zeugensuche nach Raub

Als ein 32 Jahre alter Lüdenscheider in einem Wettbüro an der Knapper Straße um kurz vor 21 Uhr die Kasse abrechnete, wurde ihm durch eine unbekannte Person Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dadurch bedingt war es ihm nur möglich, eine dunkel gekleidete männliche Person mit Kapuze und Tuch vor dem Gesicht zu erkennen. Er litt an Augenreizungen und wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt. Wie sich nach anschließender Sichtung herausstellte, fehlte nun ein Betrag in Höhe mehrerer Tausend Euro aus dem Geschäft. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort, nun sucht die Polizei in Lüdenscheid nach Zeugen. (lubo)

Täter flieht nach Sachbeschädigungen

An der Winkhauser Straße hat ein unbekannter Täter acht geparkte Autos mit einem metallischen Gegenstand zerkratzt. Tatzeit war der Dienstagnachmittag um etwa 17:45 Uhr, die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall. (lubo)

Ladendiebe organisiert unterwegs

In einem Drogeriemarkt an der Knapper Straße wurde durch das Personal das Fehlen mehrerer Gegenstände aus dem Markt festgestellt. Wie sich bei Sichtung der Kameras herausstellte, haben drei Männer mit einem präparierten Kinderwagen Artikel in einem dreistelligen Geldbetrag entwendet, sie trugen vermutlich Headsets und gingen organisiert vor. Der Haupttäter ist etwa 165 cm groß, ca. 35 Jahre alt und gepflegt. Er trägt schwarze Haare und war mit einem weißen Mantel bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls um die 35 Jahre alt, trägt schwarze Haare und Vollbart, sowie eine Brille. Er ging mit einer Gehhilfe. Die dritte männliche Person wird auf 40 Jahre geschätzt, trägt ebenfalls schwarze Haare und Bart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Kripo ermittelt wegen Bandendiebstahls. (lubo)

