POL-PPWP: In Firmengebäude eingebrochen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Kurz vor Mitternacht werden am Sonntagabend verdächtige Klopfgeräusche auf dem Friedhof in Enkenbach-Alsenborn wahrgenommen und ein Anwohner alarmiert die Polizei. An der Bestattungshalle hatten sich Diebe lautstark zu schaffen gemacht und wollten dort Kupferteile entwenden. Teile des Dachkandels sowie einer Vertäfelung wurden abgetrennt. Die Kupferteile konnten vor ...

mehr