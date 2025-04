Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Höchst im Odenwald (ots)

Odenwaldkreis, Höchst:

Am Freitag (25.04.) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Höchster stellte sein Fahrzeug hinter der dortigen Bankfiliale ab. Als er zurück zu seinem Fahrzeug kam stellte er Beschädigungen an seiner rechten Fahrzeugseite fest. Der/die mutmaßliche Verursacher/in beschädigte offenbar beim Rangieren aus seiner Parklücke das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.500,- EUR. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter 06163 / 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell