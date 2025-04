Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots)

Am Samstag (26.04.), gegen 08:20 Uhr, kam eine Fahrradfahrerin in der Hügelstraße durch einen flüchtigen Pkw zu Fall. Nach ersten Ermittlungen ist die 91- Jährige auf ihrem Fahrrad in der Hügelstraße in Richtung Ortsmitte gefahren. Hierbei wäre nach Zeugenaussagen ein bislang unbekanntes Fahrzeug von hinten, also ebenfalls in Richtung Ortsmitte, mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfach hupend angefahren gekommen. Bisher ist es noch unklar, ob es zu einem Anstoß gekommen ist oder ob sich die Radfahrerin erschrocken hat und infolgedessen stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die 91-Jährige oder den Schaden zu kümmern. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatter: POK Anhölcher

