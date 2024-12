Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw ohne Kennzeichen im alkoholisierten Zustand geführt

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (03.12.) meldeten aufmerksame Anwohner, dass ein verdächtiger Pkw in der Wirtsmühler Straße steht, der am Vorabend an dieser Stelle von einem Mann geparkt wurde. Am Pkw der Marke VW sollen zwei verschiedene amtliche Kennzeichen angebracht sein.

Die eingesetzten Polizisten fanden den VW Polo an der genannten Örtlichkeit vor und eine Überprüfung ergab, dass beide Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und der Pkw nicht versichert ist.

Nach Sicherstellung der Kennzeichen konnten die Beamten einen Mann ausfindig machen, der als Nutzer des Fahrzeugs in Betracht kam, jedoch alles leugnete.

Nur wenig später um 11:00 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, da genau dieser Mann nach Zeugenaussagen mit dem Pkw ohne amtliche Kennzeichen losgefahren ist. Der 36-jährige Remscheider wurde in der Berliner Straße von der Polizei gestoppt. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Remscheider nicht und zudem stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 2 Promille.

Ihm wurde anschließend eine angeordnete Blutprobe im nahegelegenen Krankenhaus entnommen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell