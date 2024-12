POL-RBK: Kürten - Toyota RAV 4 in Dürscheid gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (02.12.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in der Sander Straße gerufen. Laut Angaben der Bewohnerin verließ sie zuvor gegen 17:00 Uhr die Hochparterrewohnung des dortigen Mehrfamilienhauses. Als sie rund eine Stunde später in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie die durchwühlten Räumlichkeiten fest. An der Balkontür der ...

mehr