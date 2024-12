Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter versuchen BMW zu entwenden

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (02.12.) erstattete ein Fahrzeugbesitzer Anzeige bei der Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in der vorangegangenen Nacht offenbar versucht wurde, seinen Pkw zu entwenden.

Der BMW X5 war in der Max-Bruch-Straße geparkt. Auf Videoaufnahmen konnte der Besitzer sehen, wie gegen 03:15 Uhr mindestens zwei Täter an dem Fahrzeug manipulierten, offenbar mit dem Ziel, den BMW zu stehlen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab. Nach jetzigem Kenntnisstand sind an dem Fahrzeug keine Beschädigungen entstanden.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: beide augenscheinlich männlich, von schlanker Statur und circa 175 bis 185 cm groß. Ein Täter war mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der andere Täter trug eine weiße Mütze, eine helle Jacke und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell