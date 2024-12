POL-RBK: Kürten- Einbruch in Evangelisches Gemeindehaus

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern (02.12.) wurde die Polizei zu drei Tatorten im Stadtgebiet gerufen, an denen bislang unbekannte Täter Fahrzeuge aufgebrochen haben. In der Straße Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Lückerath hat ein unbekannter Täter in einem kurzen Zeitraum von 07:55 Uhr bis 08:10 die Scheibe der Fahrertür eines Pkw der Marke Peugeot ...

mehr