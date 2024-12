Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzen einstündige Abwesenheit

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (02.12.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in der Sander Straße gerufen. Laut Angaben der Bewohnerin verließ sie zuvor gegen 17:00 Uhr die Hochparterrewohnung des dortigen Mehrfamilienhauses. Als sie rund eine Stunde später in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie die durchwühlten Räumlichkeiten fest.

An der Balkontür der Wohnung waren diverse Hebelmarken erkennbar. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Sander Straße gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

Darüber hinaus bieten die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch melden Sie sich gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder wenden Sie sich per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

