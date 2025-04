Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Mittwoch gegen 20:56 Uhr wurde in einem Waldstück westlich der Straße "Zum Schlackenbölt", auf Höhe der "Ahornstraße" in Wietmarschen, ein brennender Traktorreifen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dieser mutmaßlich zuvor von einer unbekannten Person dort abgelegt und vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, ein weiterer Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die am gestrigen Tag in der Zeit von 19:00 bis 21:30 Uhr sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell