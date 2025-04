POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrskontrolle auf der A30 - Polizei gibt Schülerinnen und Schülern praxisnahen Einblick

Papenburg (ots) - Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz des MVZ Carre in Papenburg ein schwarzer VW Tiguan beschädigt, der dort in der Zeit von 10:10 Uhr bis 11:45 Uhr parkte. Durch den Unfall entstand an dem Tiguan ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in ...

