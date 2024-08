Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugteile von mehreren Pkw entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.08.2024; 18:30 Uhr - 28.08.24, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag, den 27.August zu Mittwoch, den 28. August, machten sich bislang unbekannte Täter, im Bereich eines Parkplatzes in Höhe Altendorfer Tor 26, gleich an vier verschiedenen Pkw zu schaffen. Hierbei entwendeten sie jeweils die Frontscheinwerfer sowie deren Air Bags. Zudem schlugen sie an drei Pkw die Seitenscheiben ein, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Insgesamt ist hierbei ein Schaden von ca. 20.000,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in dieser Nacht Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat führen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell