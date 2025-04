Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Dienstag gegen 16:57 Uhr kam es auf der B70 in Lathen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Lathen, während die Fahrerin eines Ford in entgegengesetzter Richtung nach Papenburg unterwegs war. Während der Fahrt löste sich ein Fahrzeugteil vom Motorrad und prallte gegen die Windschutzscheibe des Ford, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell