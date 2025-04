POL-PDLD: Maikammer - Fußballtraining um Mitternacht

Bad Bergzabern (ots) - Am 09.04.2025 wurde in der Zeit von 07:45 Uhr - 13 Uhr ein am Bahnhof abgestellter E-Scooter entwendet. Der E-Scooter der Marke Xiaomi ist schwarzfarben und hat ein grünes Versicherungskennzeichen. Er war an den dortigen Radständern abgeschlossen abgestellt. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadberzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

