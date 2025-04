POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Geldbörsendieb

Lorsch (ots) - Am Samstag (26.04.), gegen 08:20 Uhr, kam eine Fahrradfahrerin in der Hügelstraße durch einen flüchtigen Pkw zu Fall. Nach ersten Ermittlungen ist die 91- Jährige auf ihrem Fahrrad in der Hügelstraße in Richtung Ortsmitte gefahren. Hierbei wäre nach Zeugenaussagen ein bislang unbekanntes Fahrzeug von hinten, also ebenfalls in Richtung Ortsmitte, mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfach hupend ...

