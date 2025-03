Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Einbrüchen in Keller und Wohnhaus gesucht

Menden (ots)

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gestern, zwischen 3 und 4 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Wunne. Eine Anwohnerin hörte laute Geräusche und traf im Hausflur noch auf den Täter kurz bevor dieser aus dem Haus verschwand. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte er im Keller mehrere Abteile aufgebrochen. Ob er Beute machte, ist noch nicht klar. Die Zeugin beschrieb den Einbrecher wie folgt: männlich, 20-25 Jahre, 165-175 cm, schlanke Statur, schwarze Jacke, blaue Jeans, sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

Heute Nacht versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus am Bösperder Weg einzubrechen. Um 1.45 Uhr hörte ein Bewohner ein klackendes Geräusch und kurz darauf, wie sich seine Haustür öffnete. Er stand auf und rief durchs Haus. Die hinzu gerufene Polizei dokumentierte Einbruchspuren an der Tür. Der Bewohner konnte im Haus niemanden beobachten. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

