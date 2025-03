Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen nach Raubüberfällen auf Tankstellen: Zwei 18-jährige Tatverdächtige

Menden (ots)

Zeugensuche nach Tankstellenraub vom 26.2, 9.28 Uhr Foto-Fahndung nach mutmaßlichen Tankstellenräubern vom 10.3.25, 14.07 Uhr (gelöscht) und "Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle" vom 4.2.25, 11.50 Uhr

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, am 31. Januar und 25. Februar zwei Tankstellen in Menden überfallen zu haben. Die Polizei hatte am Montag im Rahmen einer landesweiten Fahndung Fotos veröffentlicht. Sie stammten aus den Überwachungskameras der am 25. Februar überfallenen Tankstelle an der Werler Straße. Darauf kamen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung auf zwei18-jährige Mendener. Es gab am frühen Morgen Hausdurchsuchungen. Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und sind geständig. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern, die zu der schnellen Aufklärung beigetragen haben. (cris)

