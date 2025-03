Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Taschendiebe!

Iserlohn (ots)

Ein 21-jähriger Iserlohner wollte am Dienstagabend in einem Kiosk An der Schlacht mit Falschgeld bezahlen. Der Mitarbeiter holte die Polizei. Die Beamten stellten die Blüte sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Eine 80-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Sie sammelte zwischen 14.45 und 150.05 Uhr ihre Waren ein. Als sie ihren Pkw-Schlüssel in die Handtasche steckte, sah sie ihre Geldbörse zum letzten Mal. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Handtasche geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Sie ließ sofort ihre Karten sperren und rief die Polizei. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist daher der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen wie Geldbörsen. Am besten sollte man überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, Wertsachen dicht am Körper tragen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell