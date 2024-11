Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub auf 83-Jährigen - Festnahme nach polizeilicher Fahndung

Gütersloh (MK) - Am späten Mittwochnachmittag (13.11., 16.35 - 16.50 Uhr) ereignete sich auf dem Konrad-Adenauer-Platz ein Raub auf einen 83-jährigen Gütersloher. Wenige Stunden später (19.00 Uhr) konnten Polizeikräfte einen Tatverdächtigen vor einer Gastronomie an der Kaiserstraße vorläufig festnehmen.

An Nachmittag verließ der Senior das Geldinstitut am Konrad-Adenauer-Platz und beabsichtigte vom Platz aus, den Durchgang zum Parkplatz der Bank zu nehmen. Unvermittelt umklammerte der bis dahin unbekannte Täter den 83-Jährigen von hinten und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Nach der Übergabe flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kolbeplatz.

Nachdem der 83-Jährige die Polizei verständigte, leiteten die Beamten sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Aufgrund der guten Beschreibung und durch zusätzliche Aufzeichnungen des Überwachungssystems der Bankfiliale, fiel Beamten der 58-jährige Tatverdächtige am Abend auf der Kaiserstraße auf. Die vorläufige Festnahme erfolgte sofort. Die Tatbeute trug der Mann aus Bielefeld noch bei sich.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte am heutigen Donnerstag (14.11.) die Untersuchungshaft für den 58-jährigen Bielefelder. Eine Haftrichterin am Amtsgericht kam dem Antrag nach und verkündete noch am Donnerstagmittag die U-Haft.

