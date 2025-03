Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb - Randaliererin

Hemer (ots)

Ein 37-jähriger Mendener wollte am Dienstag in einem Discounter an der Stephanstraße zwei Flaschen Alkohol und eine Fertiggericht-Tüte stehlen. Mitarbeiterinnen wurden auf ihn aufmerksam, weil er schon einmal Waren gestohlen haben soll. Deshalb beobachteten sie ihn, wie er die Ware einsteckte. Als zwei Mitarbeiterinnen ihn am Ausgang festhalten wollten, wehrte er sich. Dabei wurde eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Die Polizei kam hinzu. Den Beamten erklärte der Mann den Diebstahl damit, dass er "überall" Hausverbot habe. Er bekam eine Strafanzeige wegen eines räuberischen Diebstahls.

Nachdem sie am Abend in Iserlohn alkoholisiert vom Fahrrad gefallen war, randalierte eine 32-jährige Hemeranerin in der Nacht im Flur eines Mehrfamilienhauses und landete schließlich im Gewahrsam der Polizei. Zeugen informierten die Polizei gegen 22.40 Uhr über eine scheinbar betrunkene Fahrradfahrerin an der Ecke Kurt-Schumacher-Ring/ Hans-Böckler-Straße, die beim Fahren mehrmals umgestürzt sei. Die Beamten fanden die verletzte Frau auf dem Bordstein sitzend mit einer Dose Bier in der Hand. Nach einem positiven Atemalkoholtest weigerte sie sich, mitzukommen zur Wache. Die Beamten transportierten sie in Handfesseln ab, damit ihr auf der Wache ein Arzt Blutproben abnehmen konnte. Sie bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ließ sich per Taxi nach Hause bringen. Dort randalierte sie heute Morgen gegen 2.50 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Dürerstraße. Nachdem ihr die Polizeibeamten geholfen hatten, ihre Wohnung zu finden, ging sie wieder raus und sperrte sich aus. Sie beschimpfte und beleidigte die Beamten unter anderem als "Hurensohn". Die Beamten legten ihr erneut Handfesseln an und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell