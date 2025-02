Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 29-Jährigen auf der Autobahn 61

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 6. Februar 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 29-jährigen Rumänen auf der Autobahn 61 als Fahrgast im Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wird. Weiterhin war eine erkennungsdienstliche Behandlung in Form von Abnahme der Fingerabdrücke angeordnet. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem ein Joint in der Jackentasche aufgefunden und sichergestellt. Der Rumäne wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier zahlte der Verurteilte die fällige Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bei der Bundespolizei ein und durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell