Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe greifen gleich zweimal zu

Menden (ots)

Gleich zweimal haben Taschendiebe am Dienstagmorgen in einem Discounter Zum Eisenwerk zugegriffen.

Zwischen 9.45 und 10 Uhr haben Taschendiebe einer 72-jährigen Mendenerin die Geldbörse aus der Handtasche gezogen. Sie war in zwei Geschäften. Beim Verlassen des Discounters Zum Eisenwerk fiel ihr auf, dass die Handtasche offenstand und das Portemonnaie fehlte. Nach dem zweiten Taschendiebstahl in dem Geschäft zwischen 10.20 und 10.35 Uhr sind die Täter direkt zum nächsten Geldautomaten gegangen und haben mit der erbeuteten Bankkarte einer 82-jährigen Mendenerin einen hohen Geldbetrag abgehoben.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Der Einkaufswagen ist daher der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen wie Geldbörsen. Am besten sollte man überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, Wertsachen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! Mit dem Verlust des Portemonnaies verbunden ist oft (cris)

