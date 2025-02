Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Raub

Gifhorn (ots)

In der Nacht auf den heutigen Dienstag kam es in Gifhorn zu einem Raub. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine 50-Jährige gegen 23:00 Uhr auf dem Fußweg der Braunschweiger Straße von einem Mann angesprochen. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert und wurde der Frau gegenüber aggressiv. Er stieß schließlich ein mitgeführtes Fahrrad gegen die Frau, woraufhin sie stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Dies nutzte der Mann, griff nach der Handtasche und flüchtete mit dieser. Das Fahrrad ließ er zurück.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen in Tatortnähe einen 34-Jährigen an, auf den die Beschreibung, die die 50-Jährige angegeben hatte, passte. Der Mann war alkoholisiert und fuhr inzwischen mit einem anderen Fahrrad. Die Handtasche hatte er nicht bei sich. Da Zweifel daran aufkamen, dass er Eigentümer der beiden Fahrräder war, wurden diese sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er wurde bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

Zum Ende dieser Sachverhaltsaufnahme hin fuhr ein anderer Mann mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf die Beamten zu. Diese forderten ihn auf, zu stoppen und das Licht am Rad einzuschalten. Beim Stoppen stieß der Mann beinahe mit einem Beamten zusammen. Eine Kontrolle des 29 Jahre alten Mannes ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,48 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde auch er bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

