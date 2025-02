Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Müden (Aller) (ots)

Am 09.02.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Die Scheibe des Bushaltestellenunterstandes an der Haltestelle der dortigen Grundschule im Dehnenweg wurde offenbar von Unbekannten beschädigt. Wer Hinweise zu den Täter*innen und/oder der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Meinersen unter der 05372-9733-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

