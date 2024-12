Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Männer treten Tür ein und wollen Alkohol stehlen

Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagmittag (19.12.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Straße "In der Wolfshecke". Die zwei Männer traten gegen 11.30 Uhr die Wohnungstür ein und stellten sich mehrere Flaschen Alkohol zur Mitnahme bereit. Als sie jedoch von den Bewohnern überrascht wurden, ließen sie alles stehen und liegen, um vermutlich Richtung Lorscher Bahnhof zu flüchten.

Die beiden werden auf 1,70 und 1,80 Meter groß geschätzt. Einer trug eine Basecap, der andere eine Bomberjacke.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell