POL-DA: Zwingenberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Zwingenberg (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Orbisstraße rückte bereits am Dienstag (17.12.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt zwischen 17.30 und 18 Uhr ins Innere des Hauses. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss. Wie hoch der Schaden ist, muss noch geprüft werden. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

