Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim/Balkhausen: Einbrecher erbeuten Schmuck und E-Bike

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim/Balkhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwochabend (18.12.) ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Schollrain" ins Visier. Zwischen 17.15 und 19.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang im rückwärtigen Bereich des Hauses. Im Anschluss entwendeten sie Schmuck und ein E-Bike, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell