Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Duo nach Verkehrskontrolle festgenommen

Groß-Gerau (ots)

Zwei 19 und 23 alte Männer müssen sich nach einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend (19.12.) und anschließenden Festnahme in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 22.30 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Fahrzeug des Duos in der Gernsheimer Straße. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Polizeikräften deutlicher Cannabisgeruch auf, der aus dem Innenraum des Autos kam. Darüber hinaus bemerkten sie beim 23-jährigen Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein anschließender Test reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung des Wagens stellten das Streifenteam eine Plastiktüte mit rund 67 Gramm Marihuana, über 85 Gramm Haschisch sowie einem verbotenen Einhandmesser und zwei Reizstoffgeräten sicher. Der 23 Jahre alte Fahrer kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Ob er wirklich berauscht am Steuer saß, muss die Blutuntersuchung zeigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Wohnungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte zudem noch Kleinstmengen Kokain. Die Drogen waren einem 46-Jährigen zuzuordnen, gegen den eine gesonderte Strafanzeige erstattet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell