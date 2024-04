POL Schwaben Nord: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Augsburg (ots) - Bergheim - Am gestrigen Mittwoch (03.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goldwiesenstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr war der 19-Jährige in westliche Richtung unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei geriet das Auto in Brand. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde von ...

