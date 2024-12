Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Kriminelle hatten es auf Zigaretten und Geld abgesehen

Biebesheim (ots)

Auf die Zigarettenschachteln und das Bargeld eines Zigarettenautomaten hatten es bislang noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (18.12.) abgesehen. Gegen 8 Uhr am Morgen alarmierten Zeugen aus dem Brunnenweg die Polizei und gaben an, dass ein Automat in der Nacht durch eine Explosion zerstört wurde. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tat gegen 3 Uhr stattgefunden haben. Mit ihrer Beute, deren Wert bei mehreren Hundert Euro liegt, suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

