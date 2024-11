Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Geben Sie Taschendieben keine Chance - Leipziger Bundespolizei erwartet nicht nur am ersten Adventswochenende ein hohes Aufkommen von Zugreisenden in Leipzig

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Die Weihnachtszeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres. Gerade die letzten Wochen vor dem Fest werden für alle zur Hochsaison, auch für Taschendiebe.

Neben der traditionellen Ankunft des Weihnachtsmannes im Leipziger Hauptbahnhof findet auch das Heimspiel des RB Leipzig gegen den Vfl Wolfsburg an diesem Wochenende statt. Dies bedeutet auch eine erhöhte An- und Abreise von Fußballfans beider Mannschaften mit der Bahn.

Seit dieser Woche ist aber auch der Leipziger Weihnachtsmarkt geöffnet. Die Leipziger Bundespolizei rechnet erfahrungsgemäß mit tausenden Besuchern, die für ihren Bummel auf den Weihnachtsmärkten und dem Kauf von Weihnachtsgeschenken mit der Bahn nach Leipzig reisen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten. Mal eben noch schnell etwas für unterwegs kaufen, nach der Zugabfahrt schauen und dabei das Gepäck unbeaufsichtigt stehen lassen. Darin finden Taschendiebe immer wieder ideale Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen anderer, an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Hier noch ein paar wichtige Tipps für ein ungetrübte Weihnachtsstimmung von der Leipziger Bundespolizei:

- Führen Sie nach Möglichkeit nur das Nötigste mit und verzichten Sie auf zu viel Bargeld oder Bezahlkarten. - Wertvolle Utensilien sollten immer nah am Körper getragen werden. Innentaschen und verschlossene Taschen machen es Dieben schwerer. - Geben Sie acht auf Ihre Taschen und Wertgegenstände. Lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt zurück. Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr und kostspielige Polizeieinsätze können die Folge sein. - Sie werden von unbekannten Personen umgarnt, angerempelt oder in Anscheinsgespräche verwickelt? Obacht! Es könnte sich um Personengruppen handeln, die organisiert vorgehen, um an Beute zu gelangen.

Sollten Sie trotz dieser Hinweise, in Bahnhöfen oder Zügen Opfer von entsprechenden Diebstahlshandlungen sein, bringen sie dies schnellstmöglich bei der Bundespolizei zur Anzeige. Neben dem Einsatz von uniformierten und zivilen Streifen ermöglicht auch die Videoüberwachung in den Bahnhöfen und auf den Haltepunkten sowie in verschiedenen Zügen eine erfolgversprechende Fahndung nach den Tätern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell