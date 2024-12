Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten drei Pedelecs

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Donnerstagmittag (19.12.) geriet ein Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Allee ins Visier Krimineller. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Täter ins Hausinnere und von dort in die Tiefgarage. Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr brachen sie von dort aus zwei Keller auf und entwendeten Pedelecs im Gesamtwert von etwa 14.000 Euro. Sie flüchteten danach mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell