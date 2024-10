Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am Mittwochvormittag kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Ortslage Kasbach, der in wechselseitigen Faustschlägen endete. Letztendlich mussten beide Männer aufgrund von massiven Verletzungen ärztlich behandelt werden. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

