Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Einbruch in Kleingartenverein

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Bereits zwischen Donnerstagabend (24.4.) etwa 17.00 Uhr und Samstagmorgen (26.4.) etwa 11.00 Uhr hatten es Kriminelle auf einen Kleingartenverein abgesehen. Die noch unbekannten Täter stiegen in der Jägertorstraße über ein Gartentor sowie mindestens einen Zaun, um an eine Gartenhütte zu gelangen. Bei dieser warfen sie eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen. Beim Durchsuchen der Hütte beschädigten sie zudem weitere Türen und nahmen mehrere Getränkeflaschen an sich. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Schaden von etwa 1500 Euro an der Hütte.

Zeugen, die im besagtem Zeitpunkt etwas Verdächtiges bemerkt haben werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

