Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Motorradunfälle am Wochenende - Rettungshubschrauber im Einsatz/Polizei kontrolliert Biker in Lindenfels

Südhessen (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Südhessen mehrere Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern, bei denen sich Fahrer teils schwere Verletzungen zuzogen.

Am Freitagnachmittag (25.04.), gegen 15.15 Uhr, kam ein 58 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße 3105 bei Grasellenbach auf nasser Fahrbahn von der Strecke ab und prallte anschließend gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Verletzungen zog sich auch ein 29-jähriger Biker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (27.04.), kurz vor 21.30 Uhr, in der Industriestraße in Mörfelden zu. Der 29-Jährige stieß aus bislang unbekannter Ursache gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Der Verunfallte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Glimpflicher kam ein 65 Jahre alter Motorradfahrer davon, der am Freitagabend (25.04.), gegen 20.00 Uhr, in Roßdorf in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 26 Jahre alter Autofahrer wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Darmstädter Straße nach links auf eine Tankstelle abbiegen und übersah offenbar den entgegenkommenden 65-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der Biker wurde leicht verletzt.

Am Sonntagabend (27.04.), gegen 17.40 Uhr, kam es zudem auf der Bundesstraße 47, in Höhe des Parkplatzes "Schöne Aussicht" bei Lindenfels, zum Sturz eines 21 Jahre alten Motorradfahrers. Er verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und kam anschließend zu Fall. Der 21-Jährige wurde verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Genau dort führten Beamte der Polizeidirektion Bergstraße, unterstützt von Kräften der Polizeistation Pfungstadt, am Freitagnachmittag (25.04.) Motorradkontrollen durch. Aufgrund der wechselhaften Witterung waren allerdings nur wenige Biker unterwegs. Die Ordnungshüter stoppten 13 Fahrerinnen und Fahrer und stellten hierbei kleinere Mängel, wie fehlende Reflektoren und abgelaufenen "TÜV" fest. Ein Biker hatte sein Abblendlicht nicht wie vorgeschrieben eingeschaltet und drei Motorradfahrer hatten ihre Führerscheine nicht dabei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell