Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (425/2024) Unbekannte stehlen drei Räder aus Carport in Hann. Münden - Zusammenhang mit weiterer Tat im Waschbergweg, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kohlenstraße

Samstag, 12. Oktober 2024, ab 19.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Aus dem Carport eines Wohnhauses an der Kohlenstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Abend des 12. Oktober (Samstag) zwei Kinderräder der Marke "Woom" und ein "Haibike"-Pedelec gestohlen. Der Gesamtwert der Räder beträgt etwa 4.000 Euro. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt und sucht Zeugen.

Die Tat an der Kohlenstraße steht nach gegenwärtigem Stand im Zusammenhang mit einem weiteren Fahrraddiebstahl im nahegelegenen Waschbergweg. Hier verschwanden in der Nacht zum 12. Oktober aus einem Schuppen zwei Räder zunächst spurlos. Eines davon wurde kurz danach in der Straße an einen Gartenzaun angelehnt aufgefunden, das zweite Rad tauchte wenige Tage später im Bereich Rehbocksweide wieder auf.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

