POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.03.2025 für den Bereich Salzgitter

Peine (ots) - Gegen 02:30 Uhr am frühen 07.03. alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei in Peine. An einer Waschanlage in Stederdorf würde sich ein Auto befinden, dessen vier Insassen, inklusive dem Fahrer alkoholisiert seien. Außerdem sei der Wagen vorher durch Burn-Outs und aggressive Fahrweise aufgefallen. ...

