POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.03.2025: Verfolgungsfahrt durch Peine - drei verletzte Polizisten

Peine (ots)

Gegen 02:30 Uhr am frühen 07.03. alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei in Peine. An einer Waschanlage in Stederdorf würde sich ein Auto befinden, dessen vier Insassen, inklusive dem Fahrer alkoholisiert seien. Außerdem sei der Wagen vorher durch Burn-Outs und aggressive Fahrweise aufgefallen. Die Zeugen teilten den Aufenthaltsort des Wagens so lange mit, bis der erste Streifenwagen eintraf, um den auffälligen Skoda zu kontrollieren. Der Fahrer des Wagens ignorierte in der Folge die Anhaltezeichen des Streifenwagens und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Peine, um sich der Kontrolle zu entziehen. Letztendlich verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und verunfallte auf der Gunzelinstraße. Während der Fahrer zunächst zu Fuß weiter flüchtete, leisteten seine drei Mitfahrer erheblichen Widerstand gegen die Polizistinnen und Polizisten. Durch Schläge und Tritte wurden eine Beamtin und zwei ihrer Kollegen verletzt, ehe sie die Männer unter Kontrolle bringen und ihnen Handfesseln anlegen konnten. Mehrmals musste dabei Pfefferspray eingesetzt werden. Der Fahrer konnte kurze Zeit später gestellt und ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Wie sich zeigte war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Die vier Männer im Alter von 22, 24, 27 und 30 sind allesamt polizeibekannt. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand und Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

