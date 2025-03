Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.03.2025: Versuchter Einbruch in Vechelde vereitelt

Peine (ots)

Gegen 21:00 Uhr am 05.03. bemerkte ein Anwohner in der Feldstraße in Vechelde verdächtige Geräusche an seinem Haus. Und alarmierte sofort die Polizei. Wenige Minuten später trafen zwei Streifenwagen der Polizei Vechelde ein. Die Polizistinnen und Polizisten stellten dann tatsächlich fest, dass ein Mann sich auf dem Dach des Einfamilienhauses aufhielt. Nachdem er sich von den Beamten überzeugen ließ vom Dach herabzusteigen, zeigte sich, dass er mehrere Handwerkzeuge, mutmaßlich aus einem angrenzenden Geräteschuppen, bei sich trug. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und anschließend ins Gewahrsam der Polizei in Peine gebracht.

