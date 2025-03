POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.03.2025.

Peine (ots) - In Blumenhagen, Gemeinde Edemissen, sind Kettensägen und ein Traktoranbauteil aus einer Halle gestohlen worden. Am 03.03.2025 wurde der Einbruch in eine Lagerhalle bemerkt. Wahrscheinlich am vorangegangenen Wochenende sind Unbekannte, nach gewaltsamem Öffnen einer Tür in die Halle gelangt und haben ...

