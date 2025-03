POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.03.2025.

Wolfenbüttel (ots) - Evessen, L 625, 03.03.2025, 14:50 Uhr Ein 36-jähriger Autofahrer war am gestrigen Nachmittag mit seinem BMW auf der L 625 in Richtung Neuerkerode unterwegs. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr und beschädigte dabei den Außenspiegel eines 53-jährigen Skoda-Fahrers. Der Unfallverursacher ...

