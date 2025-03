Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.03.2025.

Salzgitter (ots)

Feuer verursachte einen hohen Sachschaden.

Salzgitter, Watenstedt, Eisenhüttenstraße, 02.03.2025, 19:00 Uhr.

Auf dem Gelände eines stahlproduzierenden Unternehmens gerieten am gestrigen Abend zahlreiche Fahrzeuge und ein Carport in Vollbrand. Durch das Feuer kam es zu einem erheblichen Schaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Die Tatortgruppe der Polizei führte in diesem Zusammenhang eine Spurensicherung durch. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

