POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.03.2025: Autofahrer mit knapp 2 Promille verursacht gleich zwei Verkehrsunfälle

Wolfenbüttel (ots)

Evessen, L 625, 03.03.2025, 14:50 Uhr

Ein 36-jähriger Autofahrer war am gestrigen Nachmittag mit seinem BMW auf der L 625 in Richtung Neuerkerode unterwegs. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr und beschädigte dabei den Außenspiegel eines 53-jährigen Skoda-Fahrers.

Der Unfallverursacher setzte unvermittelt seine Fahrt fort. Der andere Fahrer wendete seinen Skoda und fuhr dem BMW hinterher, um auf die Beschädigung seines Autos aufmerksam zu machen.

Nach ca. einem Kilometer kam der BMW aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schlingern, geriet auf den Grünstreifen des Fahrbahnrandes und überschlug sich mehrfach bis er auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Ein Alkoholtest zeigte 1,9 Promille. Zudem ergab eine Überprüfung, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrererlaubnis ist. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verantworten.

