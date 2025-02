Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gartenhaus niedergebrannt

Unbekannte legten wohl das Feuer in dem unbewohnten Ferienhaus von Samstag auf Sonntag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr entdeckte ein Zeuge das abgebrannte Gartenhaus beim Wochenendhausgebiet Storkenreute. Das gemauerte Haus an der Verlängerung Parkweg war bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Unbekannte hatten sich wohl in den Nachtstunden auf das verwilderte Grundstück begeben und offenbar Feuer gelegt. Die Feuerwehr Bolheim war vor Ort, Löschmaßnahmen waren jedoch nicht mehr erforderlich. Laut den polizeilichen Erkenntnissen waren in der Vergangenheit Hinweise über unbefugtes Betreten des Grundstücks und eingeschlagene Scheiben an dem Gebäude durch Unbekannte eingegangen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen Verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in dem Wochenendhausgebiet Verlängerung Parkweg aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 07322/96530 zu melden.

++++0214910(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell