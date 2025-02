Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Exhibitionist

Am Freitag soll sich ein Unbekannter in Erlenmoos gegenüber einem Kind unsittlich gezeigt haben.

Um 7.20 Uhr war eine Frau mit ihrer fünfjährigen Tochter in der Biberacher Straße unterwegs. Das Kind eilte voraus und befand sich bereits an der Bushaltestelle. Dort stand ein Mann und manipulierte vor dem Kind an seinem Geschlechtsteil. Als die Mutter an der Bushaltestelle ankam, entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Ochsenhausen. Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Er soll etwa 175 cm groß sein und eine normale Figur haben. Sein Alter schätzt die Frau auf 25 - 35 Jahre. Er trug eine graue Jogginghose. Die Kriminalpolizei Biberach (Tel. 07351/447-0) bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden.

