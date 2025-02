Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Im Graben endete am Montag die Fahrt einer 41-Jährigen.

Kurz vor 1 Uhr fuhr die 41-Jährige mit ihrem VW Up von Gammelshausen in Richtung Gruibingen. In einer 180 Grad Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Im Straßengraben kam der VW zum Stillstand. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Knapp zwei Promille ergab ein Alkomattest. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

