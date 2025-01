Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Ballendorf/A7 - Unfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der A7 bei Ballendorf.

Ulm (ots)

Um 16.49 Uhr kam es auf der A7 in Richtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte wohl nicht genug aufgepasst. Mit seinem Audi fuhr er in das Heck eines BMW. Der wurde von einer 61-Jährigen gelenkt. Beide Insassen blieben unverletzt. Eine nachfolgende 39-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über Trümmerteile. Auch an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Gesamtschaden auf 27.500 Euro. Ein Abschlepper barg die zwei Unfallfahrzeuge. Der BMW der 39-Jährigen blieb fahrbereit. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und etwa fünf Kilometer Rückstau.

