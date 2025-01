Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen Auto und E-Scooter.

Ulm (ots)

Die 47-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in der Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung Mörikestraße missachtete sie gegen 13.45 Uhr die Vorfahrt des von links kommenden E-Scooter Fahrer. Der Mercedes fuhr gegen den E-Scooter und dessen Lenker kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 79-Jährige leicht. Vorsorglich kam er in ein Krankenhaus.

+++++++ 0196874(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell